Kurz gefasst

Verhängnisvolle Beziehung

Fast vier Jahre ist es her, als am 16. Januar 2017 Ana Lopes verschwand. Die 25-Jährige aus Bonneweg wurde vermisst gemeldet. Tags darauf fand man ihre verkohlte Leiche auf dem Rücksitz eines ausgebrannten Autos in Roussy-leVillage. Die junge Frau war Opfer eines Verbrechens geworden. Schnell geriet ihr ehemaliger Lebensgefährte sowie Vater des gemeinsamen Kindes unter Verdacht. Zurzeit steht er wegen Mordes vor Gericht. Am Entführungsort wurde eine Blutlache auf dem Boden und Blutspritzer an einer Mauer gefunden, die von der 25-Jährigen stammten. Ebenso wurden DNA-Spuren an einem Klebeband, Bindekabel und an einer McDonalds-Tüte gefunden. Die Rede ist von sogenannten Mischspuren. Im Prozess vergangene Woche sagten zwei Freundinnen des Opfers aus, die von einer Beziehung erzählten, in deren Verlauf sich das Paar mehrmals getrennt hatte und es zu Gewalttaten gekommen war. Der Angeklagte war laut Aussage einer der Zeuginnen auch gegen diese gewalttätig geworden und hatte gedroht, sie in ein Auto zu setzen und anzuzünden.