Kurz gefasst

Aufklärung gefordert

Die parlamentarische Opposition hatte geschlossen einen Untersuchungsauschuss in Bezug auf den militärischen Observationssatelliten gefordert. CSV, ADR, déi Lénk und Piraten stören sich an der Kostenexplosion in Bezug auf den Satelliten und haben deshalb am Donnerstag gegen das zusätzliche Finanzierungsgesetz in Höhe von 39 Millionen Euro für den Observationssatelliten LUXEOSys gestimmt. Die ursprünglich veranschlagten 170 Millionen reichen nicht aus, was Verteidigungsminister François Bausch scheinbar schon seit Sommer 2019 gewusst haben soll, diese Information allerdings erst im März dieses Jahres der Budgetkontrollkommission bekannt gegeben hat.