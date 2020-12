Kurz gefasst

Gottes Tod und Teufels Frust



„Gott ist tot“, „Dieu est mort“, hieß es letzte Woche in zahlreichen Medien – und das mehr als 130 Jahre, nachdem der Philosoph Friedrich Nietzsche dies in „Die fröhliche Wissenschaft“ geschrieben hatte. Gemeint ist natürlich das Ableben von Fußballgott Diego Armando Maradona. Der große Argentinier, „el pibe de oro“ (Goldjunge), stand bekanntlich eher für das, was die Brasilianer „o jogo bonito“ (das schöne Spiel) nennen würden. Was der argentinische Weltmeistertrainer Luis César Menotti (1978) wiederum zu seiner Philosophie gemacht hatte, setzte Maradona in Spielpoesie um. Dafür wurde der Weltmeister von 1986 am Freitag auch standesgemäß in seiner Heimatstadt Buenos Aires von Abertausenden Hinchas (Fans) betrauert. Traurig ist natürlich auch, dass die BGL-Ligue Corona-bedingt am Wochenende ausfiel – und damit die obligatorische Gedenkminute. Jeff Saibene hingegen musste mit seinen roten Teufeln im Saarbrücker Ludwigspark ran. Der FCK führte sogar, bis der Tabellenführer von der Saar kurz vor Schluss ausglich, ausgerechnet durch den Luxemburger Maurice Deville. „Frustrierend“, meinte Teufel-Trainer Saibene.