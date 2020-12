Kurz gefasst

Neue Branche

Wie „Luxembourg for Finance“ vergangene Woche meldet, wird Goldman Sachs eine neue Branche seiner Aktivitäten in Luxemburg eröffnen, welche sich vor allem um die europäischen Geschäfte in den Bereichen Private Banking, Investment und Vermögensverwaltung kümmern soll. Damit baut das amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen seine Aktivitäten am Luxemburger Finanzplatz weiter aus.