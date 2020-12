Kurz gefasst

Lockdown statt Lockern



In Zeiten der Pandemie sieht sogar eine eigentlich freudige Veranstaltung wie die Eröffung der Trambahnlinie zum städtischen Bahnhof wie eine Trauerfeier aus. Einen Lockdown, also ein Herunterfahren der gesellschaftlichen und teils wirtschaftlichen Aktivitäten, will niemand. Das haben nach der ersten Vollbremsung dieser Art im Frühjahr viele Politiker konstatiert. Längst aber hat in vielen Ländern die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen neue Rekordwerte erreicht und ist die der an Covid-19 Verstorbenen gestiegen. Von einem harten Lockdown hat die Bettel-Regierung zwar noch abgesehen. Sie sieht aber auch keinen Grund für Lockerungen der Corona-Regeln über Weihnachten. Stattdessen werden die verschärften, am 25. November vom Parlament verabschiedeten Maßnahmen bis zum 15. Januar verlängert. Statt voller Restaurants mit Weihnachtsfeiern von Betrieben und Vereinen bleibt den Gaststätten nun nur der Lieferservice – und der ist noch lange nicht so lukrativ. Einige befürchten das Aus. Hinzu kommen strengere Regeln für Einkaufszentren. Dass Luxemburg zu lange an der „butterweichen Strategie“ (Tageblatt vom 11. Dezember) festgehalten hat, wurde kritisiert. In Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel derweil einen harten Lockdown für die Zeit vom 16. Dezember bis 10. Januar angekündigt, in Frankreich gab es zwar zurückgehende Neuinfektionszahlen, die Lockerungen wurden aber wieder gebremst. Derweil berichten Forscher der Uni Luxemburg, die ein digitales „Covid-Memory“ erstellen, eine Art von „Gedächtnisbank“, in der Bewohner und Luxemburgs von ihrem Pandemiealltag erzählen, von einer „gewissen Corona-Müdigkeit“.

Menschenrechte I

Vor allem unter dem Deckmantel von Corona werden insbesondere in den autoritären Staaten die Menschenrechte verletzt. Diese zu verteidigen ist das Ziel des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, für den Luxemburg kandidiert. Dem Gremium möchte das Großherzogtum von 2022 bis 2024 angehören. Außenminister Jean Asselborn stellte dazu die Kandidatur vor. Deren Prioritäten sind unter anderem die Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien, eine unabhängige Zivilgesellschaft, Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Geschlechterfrage und die Bekämpfung von Kinderarbeit und Gewalt gegen Frauen, ebenso der Schutz der LGBT-Gemeinschaft. Diese sind nicht immer absolut garantiert.

Menschenrechte II

Nicht nur vom Staat geht Macht aus und werden Menschenrechte verletzt. Auch Unternehmen tragen eine große Verantwortung. Von mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich als „Initiative pour un devoir de vigilance“ – auf dem Foto Antoniya Argirova von der ASTM – zusammengetan haben, wird auf eine verbindliche Sorgfaltspflicht der Firmen, die hierzulande angesiedelt sind, gepocht. Laut TNS-Ilres-Umfrage sprechen sich 92 Prozent der Bürger für ein nationales Gesetz aus, das Unternehmen mit Sitz im Großherzogtum verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zu verhindern. Bei Verstößen im Inland- und Ausland sollten die Firmen mit Sitz in Luxemburg vor einem hiesigen Gericht verklagt werden können. Der Regierung fehle es jedoch an politischem Willen für ein na-tionales Gesetz, befürchtet die Initiative. Außenminister Jean Asselborn sprach erst kürzlich einer europäischen Regelung das Wort. Zwar arbeitet die EU-Kommission an einer solchen, doch die europäischen Mühlen mahlen bekanntlich langsam.

Meisch unter Druck

Umstritten ist nach wie vor die Rolle der Schulen, was die Verbreitung des Coronavirus betrifft. Die Zahl der positiven Fälle bleibe relativ stabil, verkündete letzte Woche das Bildungsministerium. Derweil hat sich die Kontroverse um einen Bericht des Ministeriums und mutmaßlich falsche Zahlen zu Infektionszahlen und -ketten in der zweiten Septemberhälfte zugespitzt. In einem Artikel des „Luxemburger Worts“ wurde die Wissenschaftlichkeit des Berichts in Zweifel gezogen. Weder Forscher noch die „Santé“ hatten daran mitgewirkt, sondern Statistiker, Data-Analysten und hohe Beamte des Bildungsministeriums. Minister Claude Meisch (DP) erklärte in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, dass der Bericht auf Basis der offiziellen Zahlen der „Inspection sanitaire“ erstellt worden war. Der Ressortleiter warf den Journalisten unter anderem vor, Zahlen aus dem Kontext gerissen und falsche Schlussfolgerungen gezogen zu haben.

Umstrittener Pensionsfonds



Zu lasche Standards und fehlende Transparenz – Greenpeace hatte dem „Fonds de Compensation“ (FDC) kürzlich noch ein schlechtes Zeugnis in Sachen Nachhaltigkeit ausgestellt und einen Wirtschaftswissenschaftler mit einem Maßnahmenkatalog beauftragt. Die Investition des Pensionsfonds, der rund 23 Milliarden Euro schwer ist, in die größten Kohleunternehmen der Welt seien seit 2015 um mehr als 60 Prozent gestiegen, so die Umweltschützer, die eine Neuausrichtung des FDC forderten. Die Reserven der Pensionskasse waren vergangene Woche Thema einer Interpellation in der Chamber. Wenige Tage später legten Sozialminister Romain Schneider (LSAP) und Fondspräsident Fernand Lepage einen Bericht vor. Dieser soll die „vermeintliche Nachhaltigkeit der Investitionen“ (Tageblatt vom 11. Dezember) belegen. Unter anderem geht es um die formellen Auflagen für diese und um eine Ausschlussliste von Unternehmen, in die keine Gelder fließen dürfen, erstellt nach Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Solidarität. Kurz: eine positive Analyse.

Grüne Börse?



Wird die Luxemburger Börse (LuxSE) grüner? Zumindest findet im kommenden Jahr ein Wechsel an ihrer Spitze statt. Das Ruder übernimmt am 21. April Julie Becker von dem bisherigen Geschäftsführer Robert Scharfe, der nach neun Jahren sein Amt abgibt. Sie kam 2013 zur LuxSE und wurde bereits nach zwei jahren in deren Exekutivausschuss berufen. Vor einem Jahr wurde sie stellvertretende Geschäftsführerin. Becker ist bei Expertengruppen und Konferenzen weltweit vertreten. Sie gilt als Expertin für nachhaltige Finanzen und gründete 2016 die Luxemburger Grüne Börse, eine auf nachhaltige Wertpapiere spezialisierte Plattform: „Luxembourg Green Exchange“.

Klimatischer Marschplan



Einen nationalen Klima- und Energieplan hat Luxemburg bereits vorher angenommen, nun hat es auch ein Klimaschutzgesetz, das den gesetzlichen Rahmen zur Umsetzung des Plans stellen soll. Vergangene Woche verabschiedete das Parlament mit einer Mehrheit das Gesetz. „Mit diesem Gesetz läuten wir ein neues Jahrzehnt für den Klimaschutz in Luxemburg ein“, freute sich der Berichterstatter des Gesetzentwurfs, François Benoy (déi Gréng). Das neue Gesetz setzt die Ziele fest, die es zu erreichen gilt: Klimaneutralität für 2050, eine maximale Erderwärmung im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit um etwa 1,5 Grad Celsius (laut Pariser Abkommen von 2015) und Reduktion der Kohlendioxidemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030. Während Länder wie Frankreich auf den Einsatz von Atomenergie setzen, um die Ziele zu erreichen, will Luxemburg dies ohne Atomstrom meistern. Von der Opposition war vor allem kritisiert worden, dass die entsprechenden Reglemente fehlten, wie die Einsparungsziele in den fünf Wirtschaftssektoren konkret erreicht werden sollen.