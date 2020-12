Kurz gefasst

Drogen im Knast

Ein drogenfreies, also cleanes Gefängnis sei nicht realistisch. Das weiß die Ombudsfrau Claudia Monti. So verwundert sie auch das Ergebnis eines nun veröffentlichten Berichts über den Drogenkonsum in den hiesigen Justizvollzugseinrichtungen in Schrassig und Givenich nicht. Alkohol wie auch andere Rauschmittel sind im Knast verfügbar. Die Drogen werden durch Besucher oder mittels Warenlieferungen eingeschmuggelt. In Schrassig gibt es täglich etwa tausend Ein- und Ausgänge. Ob an den Vorwürfen gegenüber Gefängniswärtern etwas dran sei, müsse noch untersucht werden. Bis dahin gelte die Unschuldsvermutung, so Monti. Noch leichter als in Schrassig sei im offenen Vollzug von Givenich an das Rauschgift zu kommen. Dort seien hauptsächlich synthetische Drogen das Problem. Die Kontrollen in den Gefängnissen müssten demnach verstärkt werden. Bis 2023 soll zum Beispiel eine eigene Hundestaffel angeschafft werden.