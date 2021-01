Kurz gefasst

Impfungen gestartet

Am Montag vergangener Woche wurde hierzulande mit den Impfungen gegen das Corona-Virus gestartet. In der Victor-Hugo-Halle auf Limpertsberg wurde als erstes Catarina Fernandes, die Chefin des „Service national des maladies infectieuses“, geimpft. Neben dem Krankenhauspersonal wurden auch Personen aus Alters- und Pflegeheimen und Krankenwagenfahrer geimpft. Mittlerweile ist das Impfzentrum schon wieder geschlossen, wird am 18. Januar allerdings fürdie zweite notwendige Impfung wieder geöffnet. Unterdessen sollen ab dem 11. Januar in den Krankenhäusern die Impfungen wieder aufgenommen werden. Wie es danach weitergeht, hängt auch davon ab, wie schnell die Impfstoffe geliefert werden können. Indessen sind die Zahlen der Neuinfektionen hierzulande rückläufig, die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen ist allerdings weiter angestiegen und lag am Montagmorgen bei Redaktionsschluss bei 506 Toten.