Kurz gefasst

Evergreen Heimarbeit

Aller Voraussicht nach werden einige Unternehmen auch über das ersehnte Ende der Pandemie hinaus am Homeoffice festhalten. Dass sich darin ein Paradigmenwechsel abzeichnen könnte, sind sich vor allem die CEOs großer Firmen eins. Wie das alles im Detail aussehen wird, muss noch geregelt werden. Die Betriebe waren in der Hinsicht, dass sie ihren Mitarbeitern für die Telearbeit die nötigen Instrumentarien zur Verfügung stellten, großzügig. Andere Details, wie zum Beispiel die Beteiligung an den erhöhten Stromkosten, sind noch nicht geklärt. Nicht zuletzt bildet sich eine Kluft zwischen diesen Berufen, in denen Homeoffice naheliegt, und jenen, oft weniger gut bezahlten Tätigkeiten, in denen es schlicht unmöglich ist.