Kurz gefasst

Nachschlag in Sachen „Fage“

Die „Cours des comptes“ hat einen Sonderbericht publiziert, der sich unter anderem auch mit dem Verkauf des Grundstückes an den Joghurtproduzenten Fage in der Industriezone zwischen Düdelingen und Bettemburg beschäftigt. Bemängelt wird, dass keine Kriterien bekannt sind, wieso das Wirtschaftsministerium Fage das Grundstück überhaupt verkauft hat und nicht einfach nur ein „droit de superficie“, wie es im Regelfall passiert, genehmigte. Außerdem werden die fehlende oder unausreichende Dokumentation, sowie die Festlegung des Verkaufspreises auf 30 Millionen Euro für 15 Hektar Land angeprangert. Der Rechnungshof gibt eine Reihe von Empfehlungen um die Prozeduren in Zukunft nachvollziehbarer zu machen. Nach dem Rückzieher von Fage ist das Grundstück mittlerweile wieder im Besitz des Staates.