Kurz gefasst

Vor dem Berg

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen neuen Präsidenten, nachdem Joe Robinette Biden vor dem Kapitol in Washington am 20. Januar als ihr 46. Staatsoberhaupt vereidigt worden ist. Der 78-jährige Demokrat versprach in seiner Antrittsrede dem tief gespaltenen Land Versöhnung und Einigkeit. In seinen ersten Tagen im Amt begann er gleich, die destruktive Politik seines Amtsvorgängers Donald Trump rückgängig zu machen: Biden ordnete die Rückkehr der USA in den Pariser Klimavertrag und den Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an. Auch die Corona-Pandemie will er entschlossener bekämpfen, unter anderem mit einer Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Bei der Inauguration berührte die junge Poetin Amanda Gorman, die ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vortrug, die Menschen weltweit. Ein wenig hat sie dem neuen Präsidenten damit die Show gestohlen.