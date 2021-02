Kurz gefasst

Tragische Messerstecherei

Am Dienstagabend der letzten Woche kam es in Bonneweg zu einer Messerstecherei, bei der ein 18-Jähriger sein Leben ließ. Im Laufe der Ermittlungen wurden zwei Minderjährige, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger, festgenommen und in Untersuchungshaft in die spezialisierte Einrichtung in Dreiborn gebracht. Weitere Informationen wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht genannt.