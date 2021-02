Kurz gefasst

„Ernsthafte Sorgen“

Claude Meisch hatte keine gute Nachrichten. „Wir müssen uns ernsthafte Sorgen machen“, sagte der Bildungsminister und kündigte an, dass Grundschulen, Kompetenzzentren und „Maisons relais“ für zwei Wochen geschlossen bleiben. Der Grund sei die hohe Zahl der sogenannten Cluster, also Infektionsketten. Die Zahl der Schüler, die sich an der Schule anstecken, sei höher als bisher erwartet. Meisch sprach von einem Zuwachs positiver Fälle von 64 Prozent innerhalb einer Woche. Man befürchte, dass die neuen Virusmutationen bei den Ansteckungen eine Rolle spielen könnten. Allerdings findet für die Grundschulen eine Woche Homeschooling statt, bevor die Karnevalsferien beginnen. Die Sekundarschüler haben wegen der Umstellung der Lyzeen von Trimester auf Semester sowieso zwei Wochen Ferien. Ausnahme bilden die „Première“-Schüler, die auch diese Woche Präsenzunterricht haben, sowie die Berufsschüler, für die „Projets intégrés“ anstehen.