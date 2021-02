Kurz gefasst

So geht es weiter

Während die Akteure aus der Gastronomie und den Kneipen am vergangenen Donnerstag unter dem Motto „Don’t forget us“ lautstark ihrem Unmut über die andauernde Schließung ihrer Lokale Luft machten, gab Bildungsminister Claude Meisch (für seine Verhältnisse ungewöhnlich früh) am letzten Freitag bekannt, wie es nach den Karnevalsferien weitergeht. Schulen werden geöffnet, doch es gelten neue und stärkere Sicherheitsvorkehrungen. Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärten ebenfalls am vergangenen Freitag, dass die geltenden Maßnahmen (Schließungen der Restaurants und Cafés inbgeriffen) noch bis zum 14. März verlängert werden. Zu glauben, dass dann alles in Butter ist, braucht man wohl kaum.