Kurz gefasst

Unklarheiten und Unverständnis

Bekanntlich soll die luxemburgische Monarchie reformiert werden. Ein wichtiger Schritt war der Waringo-Bericht, den der Sonderbeauftragte Jeannot Waringo vor rund einem Jahr vorlegte, ein weiterer die Verordnungen vom vergangenen Oktober. Die Verwaltung des Großherzogs erhält demnach deutlich mehr finanzielle Mittel. Das Budget der neuen „Maison du Grand-Duc“ beläuft sich auf fast sieben Millionen Euro. Darüber bestehen jedoch ebenso Unklarheiten wie über das neue Comité de coordination, das für die Zusammenarbeit zwischen der Maison und der Regierung zuständig sein soll. Die CSV wollte letzte Woche Näheres von Premierminister Xavier Bettel (DP) wissen. „Not amused“ sei der Regierungschef über ein Interview des Staatsoberhauptes und seiner Gattin Maria Teresa gegenüber „Paris Match“ gewesen, in dem der Monarch sagte: „Mais pour moi, la monarchie doît être portée par le couple régnant de la famille grand-ducale.“ Was in einem „krassen Widerspruch zur Kernaussage des Waringo-Berichts“ stehe, wie das „Luxemburger Wort“ schrieb. In der Tat sieht der Bericht keine offizielle Rolle der Großherzogin vor.