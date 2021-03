Kurz gefasst

Wieder Messerstecherei

Nachdem es vor einigen Wochen zu einer tödlichen Messerstecherei unter Jugendlichen in Bonneweg kam, wurde vergangene Woche eine junge Frau in der Nähe der Europaschule auf dem Kirchberg mit einem Messer verletzt. Es war zunächst zu einem Disput zwischen zwei jungen Männern gekommen, bevor die 18-Jährige mit einem tiefen Stich in den Brustkorb verletzt wurde, sie befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.