Kurz gefasst

Strahlemann Macron

Am 11. März vor zehn Jahren kam es in Folge eines Tsunamis im Kernkraftwerk Fukushima zu einer Atomkatastrophe. In deren Folge wurde zumindest in Deutschland der Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen (der letzte Reaktor soll Ende 2022 vom Netz gehen), während Frankreich noch unbeirrt an ihr festhält. Das Land hat mit einem Anteil der Nuklearenergie von 70 Prozent am Gesamtstrom den höchsten in ganz Europa. Von einem Umdenken ist nichts zu spüren. Vor allem werden die AKW mit Verweis auf den Klimaschutz gepriesen. Sie erleben sogar eine Renaissance. Die französische Regierung verlängerte die Laufzeit der Reaktoren. Doch Experten warnen davor und äußern Zweifel an der Sicherheit. Zwar ist die französische Umweltministerin Barbara Pompili Atomkraftgegnerin, doch Atomkraft wird als Chefsache betrachtet. Staatspräsident Emmanuel Macron pries sie in einem Interview: „Atomkraft bedeutet Arbeitsplätze und Energie.“ Also weiter so wie bisher? Schlimmer: Die Atomsicherheitsbehörde ASN sprach sich vergangene Woche für die Laufzeitverlängerung von 40 auf 50 Jahre aus. Auch soll die Lebensdauer des Pannen-AKW Cattenom womöglich verlängert werden.

