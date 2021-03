Kurz gefasst

Hitzige Debatte

In einer Aktualitätsstunde in der Chamber ging es um die Sicherheit im öffentlichen Raum und vor allem um den Einsatz von privaten Sicherheitsfirmen. Der Piraten-Abgeordnete Marc Georgen sagte, dass dies Fragen aufwerfe, weil das Gewaltmonopol des Staates infrage gestellt sei. Die Abgeordneten Lydie Polfer (Hauptstadt-Bürgermeisterin) und Laurent Mosar (Schöffe in der Hauptstadt) verteidigten den Einsatz von privaten Sicherheitskräften in der Hauptstadt mit dem Argument, die Polizei könne nicht genug Präsenz zeigen. Die rechtspopulistische und rassistisch anmutende Keule packte der adr-Abgeordnete Fernand Kartheiser aus, der Parallelen zwischen der Immigration und dem Sicherheitsproblem zog.