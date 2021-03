Kurz gefasst

Hybrider Parteitag

Was ist ein hybrider Parteitag? Ganz einfach: Einige Mitglieder sind am Veranstaltungsort und die anderen sind per Livestream zugeschaltet und können per App abstimmen. So diskutierten „déi Gréng“ über Themen wie Klimakrise, Pandemie und deren soziale Kollateralschäden. Außerdem wurde das Führungsduo Meris Sehovic und Djuna Bernard im Amt bestätigt. Letztere sprach von einem Paradigmenwechsel, den Luxemburg in den vergangenen sieben Jahren der grünen Regierungsbeteiligung hingelegt habe. Trotzdem hatte das Land seinen „Overshoot Day“, an dem es seinen Jahresanteil an natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, bereits am 15. Februar. Vizepremier François Bausch sagte bezüglich der Anti-Corona-Maßnahmen: „Solange die Grundfreiheiten nicht zurück sind, schlafe ich nicht gut.“ Daher gelte es, ein Gleichgewicht zwischen Gesundheit, Demokratie und Menschenrechten zu finden.