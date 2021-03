Kurz gefasst

Kurzer Krankenhausaufenthalt

Gesundheitsministerin Paulette Lenert musste am Dienstag nach einem „Malaise“ (wie es in der Pressemitteilung heißt) für einen kurzen Aufenthalt und eine Kontrolle ins Krankenhaus, was auch erklärt, wieso die LSAP-Politikerin nicht, wie üblich, mit Premierminister Xavier Bettel über die neuesten Maßnahmen in Sachen Corona informierte. Die Ministerin will sich noch einige Tage auskurieren, bevor sie wieder voll ihrer Arbeit nachgehen kann.