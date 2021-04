Himmel und Hölle

Hitzige Diskussionen hat es vergangene Woche in der Chamber über die Corona-Cluster in den Alters- und Pflegeheimen gegeben. Diese gipfelten schließlich darin, dass die Opposition unter anderem Familienministerin Corinne Cahen (DP) zum Rücktritt aufforderte. Experten sollen nun untersuchen, wie es zu der Häufung von Corona-Infektionen in den Strukturen kam. Sowohl von der Opposition als auch von den Mehrheitsparteien wurden Motionen dazu eingereicht. Ob ein externes oder internes Audit bzw. mit oder ohne Einbindung der beiden verantwortlichen Ministerien durchgeführt werden soll, darüber schieden sich letztendlich die Geister. An einer Studie, in der die entsprechenden Ministerien eingebunden wären, würden Zweifel bezüglich ihrer Unabhängigkeit bestehen, so der „déi Lénk“-Abgeordnete David Wagner. Einmal mehr warf die CSV der Regierung Vertuschung und Fälschung von Tatsachen vor. „Déi Gréng“-Fraktionschefin Josée Lorsché zog angesichts der Parlamentssitzung einen Vergleich mit Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“, der Tageblatt-Kommentator erkannte darin vor allem das Durchschreiten des Infernos. Für den liberalen Fraktionsvorsitzenden gleicht die christsoziale Opposition einem „Intrigantenstadl“. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine neue Form des Kinderspiels „Himmel und Hölle“