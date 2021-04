Kurz gefasst

Wiselers Teamlösung

Nach der Wahlniederlage 2018 galt er bereits als abgeschrieben, nun wird er als Krisenmanager gebraucht, als Retter in der Not und „Heilsbringer“ (Tageblatt). Claude Wiseler bewirbt sich auf dem digital stattfindenden Nationalkongress seiner Partei am 24. April um die CSV-Präsidentschaft. Der frühere Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat von 2018, unter Jean-Claude Juncker einst Minister, will die Nachfolge von Frank Engel antreten. Er habe sich viel Zeit genommen, weil sich die Partei in einer schwierigen Situation befinde, ließ er verlauten. Darüber, dass er ein neues Führungsteam aufbauen solle, habe Konsens bestanden, sagte der 61-Jährige in einem Tageblatt-Interview. Zum neuen Team soll der Europaabgeordnete Christophe Hansen gehören, der den Posten des Generalsekretärs anstrebt. Weil die CSV künftig auf Doppelspitzen setzt, soll die derzeitige Parteivizechefin Stéphanie Weydert Co-Generalsekretärin, die andere Vizepräsidentin Elisabeth Margue dagegen ihr Amt behalten und an ihre Seite die Sassenheimer Gemeinderätin Anne Logelin treten. Auch für die Fraktion ist eine Doppelspitze vorgesehen. Neben der derzeitigen Fraktionschefin Martine Hansen wird aller Voraussicht nach Gilles Roth antreten. Hansen gilt daher laut Luxemburger Wort als „große Verliererin“ der neuen CSV-Teamlösung. Übrigens hatte Wiselers Corona-Infizierung dessen öffentlichen Auftritt verhindert.