Kurz gefasst

Und noch eine Runde

Die Pressekonferenzen kommen und gehen und ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Am Freitag verkündete Premierminister Xavier Bettel wenig überraschend, dass die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen noch einmal bis zum 15. Mai verlängert werden. Es bleibt also bei Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen im Privatbereich. Xavier Bettel erklärte allerdings, dass man daran denken würde, eventuell Lockerungen in den nächsten Text einfließen zu lassen – sprich ein eventuelles Aufheben der Ausgangssperre oder der strengen Kontaktbeschränkung. In Sachen Impfstoff erklärte Xavier Bettel, dass Luxemburg das Impfen von AstraZeneca nicht aussetzen würde. Bei der Pressekonferenz vertritt Romain Schneider Gesundheitsministerin Paulette Lenert, die allerdings nach ihrem Schwächeanfall am Montag wieder ihre Arbeit aufgenommen hat.