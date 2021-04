Kurz gefasst

Todesfälle nach Impfung

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert haben letzte Woche erklärt, dass es aller Voraussicht nach drei Todesfälle gab, die in Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung stehen. Noch laufen die Ermittlungen, wie Xavier Bettel erklärte. Es is nämlich noch nicht geklärt, ob die drei Opfer tatsächlich an den Nebenwirkungen der Impfung verstarben. Unterdessen gab es einen Rush auf die Internetseite Impfen.lu, auf der sich Menschen zwischen 30 und 54 Jahren freiwillig einschreiben können, um mit AstraZeneca geimpft zu werden.