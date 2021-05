Kunst und Covid

„Work in progress“, so hat die Grünen-Abgeordnete Djuna Bernard den „Kulturentwicklungsplan 1.0“ bezeichnet, der 2018 vorgestellt wurde und über den vergangene Woche diskutiert wurde. Der KEP, so seine Abkürzung, wurde für die insgesamt 62 Empfehlungen zur Kulturpolitik ins Leben gerufen, die im Zeitraum von 2018 bis 2028 umgesetzt werden sollen. Um ihn in Schwung zu halten, bedarf es regelmäßiger Tagungen von Kulturschaffenden und Politikern. Dass Erstere besonders von der Pandemie betroffen sind, macht das Thema umso brisanter. Doch auch die Zeit „Post-Covid“, wie es die frühere Kulturministerin Ocatvie Modert (CSV) formulierte, muss ebenso vorbereitet werden. Modert sprach sich für eine Professionalisierung der Künstler und für eine bessere Promotion der Kulturtätigkeit aus, für eine „Artiste City“ in Form eines Künstlerzentrums oder -viertels. Zurzeit ist es jedenfalls keine Kunst, über die Zeit nach Covid nachzudenken, aber schwierig, den Künstlern bis dahin über die Runden zu helfen. Die Kunst setzt sich jedenfalls schon längst mit Corona auseinander.