Kurz gefasst

Noch nicht ausgestanden

Die Affäre rund um den „CSV-Frëndeskrees“, die zum Rücktritt von Frank Engel führte, zieht weiter seine Kreise. Wie reporter.lu meldete, kam es zu einer weiteren Hausdurchsuchung in der Parteizentrale der CSV. Laut der Internetplattform war die Police judiciaire am 30. April in der rue de l‘eau vorstellig. Eine Information, die auch vom Justizsprecher bestätigt wurde.