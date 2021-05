Kurz gefasst

Covid-Gesetz

Noch am vergangenen Freitagnachmittag abgestimmt und gleich zwei Tage später in Kraft getreten ist das neue Covid-Gesetz. Es sieht die Lockerungen vor, die vor allem den Gastronomie-, Sport- und Kulturbereich betreffen. Das Gesetz wurde mit

31 Ja-Stimmen verabschiedet, 29 Abgeordnete stimmten dagegen (auf dem Foto Premierminister Xavier Bettel bei der Impfung am 6. Mai in der hauptstädtischen Victor-Hugo-Halle). Claude Wiseler kritisierte, dass viele Details nicht ausreichend ausgearbeitet worden seien. Die Richtung stimme zwar, aber nicht die Art und Weise der Umsetzung, so der CSV-Parteichef. Die Vertreter der Regierungsparteien betonten derweil die Bedeutung der wiedergewonnenen Freiheiten. Zum Beispiel wurde schon am Samstag der Beginn der Ausgangssperre von 23 Uhr auf Mitternacht verschoben, die Anzahl der Gäste, die man in den eigenen

vier Wänden empfangen darf, auf eine Obergrenze von vier Personen erhöht. Und Cafés und Restaurants dürfen mittlerweile ihre Gäste bis 22 Uhr im Außen- und Innenbereich bewirten. Ebenso wurde die maximale Teilnehmerzahl bei Versammlungen von 100 auf 150 erhöht. Sportevents gibt es wieder mit Publikum (mit Maske und Sitzplatz).

