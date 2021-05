Kurz gefasst

Reindexierung der Familienzulagen

Ab dem 1. Januar 2022 wird die Indexierung der Familienzulagen wieder eingeführt, dies hatte Familienministerin Corinne Cahen angekündigt. Bereits 2006 war diese ausgesetzt worden. Die Wiedereinführung der Indexierung geht dem OGBL allerdings nicht weit genug. In einer Pressemitteilung schreibt die Gewerkschaft: „Die Reindexierung ändert nichts an der Tatsache, dass beispielsweise beim Kindergeld seit 15 Jahren keine Anpassung an die Entwicklung der Lebenskosten stattgefunden hat. Schlimmer noch, 2016 wurde ab dem zweiten Kind das Kindergeld herabgesetzt. Und das Ende 2014 mit den Gewerkschaften getroffene Abkommen, das die Einführung eines Mechanismus für die Anpassung der Familienzulagen an die allgemeine Lohnentwicklung vorsieht, wurde von der Regierung bis heute nicht umgesetzt.“