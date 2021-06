Kurz gefasst

Engpässe und Preisexplosion

Zahlreiche Unternehmen klagen über Lieferengpässe. Davon betroffen sind die unterschiedlichsten Branchen, so zum Beispiel die Autohäuser, wo Kunden länger auf ihren Neuwagen warten müssen als üblich, weil zum Beispiel Mikrochips fehlen. Nachschubprobleme beim Material gefährden daher den erhofften Aufschwung aus der Corona-Krise. Ob Kunststoffprodukte oder andere Materialien, der Transport in den Lieferketten ist in Schwierigkeiten geraten, was wiederum der Logistikbranche Sorgen bereitet. Die Preise wie zum Beispiel für Holz haben enorm zugelegt, obwohl der Anstieg zwei Seiten hat: Während Sägewerke und Exporteure absahnen, schauen Waldbesitzer in die Röhre. Die Pandemie hat den Markt verzerrt, die Nachfrage ist in einigen Ländern deutlich gestiegen. Auch eine Branche, die zurzeit besonders boomt, klagt über die besagten Probleme, was die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu folgendem Titel veranlasste: „Die Fahrräder werden langsam knapp.“