Kurz gefasst

Mehr Sicherheit

Die Fahrradinitiative ProVelo hatte für Samstag zu einer Protestfahrt in die Hauptstadt geladen. Der Hintergrund: Mehr Sicherheit für Radfahrer. Im Vorfeld gab es einige Turbulenzen, weil die politisch Verantwortlichen der Initiative die Demonstration nicht genehmigen wollten, weil am Samstag auch der Stroossemuart stattfand und damit kein Platz für Fahrräder im Stadtkern sei. ProVelo ließ nicht locker und die Stadt lenkte schließlich ein. Trotzdem gab es noch weiteren Clinch, weil man sich nicht so ganz über die Route einig war. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass so mancher Politiker noch immer nicht verstehen will, dass, im urbanen Umfeld, das Rad als Transportmittel eine echte Alternative zur Blechkarosse ist und es mutigeren Entscheidungen bedarf.