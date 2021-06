Kurz gefasst

Militär und Kooperation

Mosambik ist eine von einem langen Bürgerkrieg und seinen lange anhaltenden Folgen geschundenes Land. Zuletzt trieben im Norden des südostafrikanischen Landes islamistische Milizen ihr Unwesen. Die Regierung in Maputo hat daher einen Hilfsappell an die Europäische Union gerichtet. Die luxemburgische Armee soll sich an einer internationalen Mission beteiligen. Die „déi Lénk“-Abgeordnete Nathalie Oberweis gab zu bedenken, dass einige europäische Staaten und auch Großkonzerne ihre Interessen in Mosambik verteidigen wollen. Unabhängig davon hat sich die Chamber vergangene Woche mit der Kooperationspolitik befasst – einem Thema, das im Zuge der Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund getreten ist. Dabei hat diese viele Entwicklungsländer weiter zurückgeworfen. Die Krise hat sie besonders hart getroffen, und die Impfkampagnen verlaufen nur schleppend. Die luxemburgische Regierung will daher die Hilfe aufstocken und zusätzlich eine Million Euro für das Covax-Programm zur Verfügung stellen.