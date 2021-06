Kurz gefasst

Feier im Zeichen Coronas

Zum zweiten Mal fand der Nationalfeiertag unter Pandemiebedingungen statt, also gewissermaßen in einer „Light“-Version. Trotzdem herrschte am Vorabend des 23. Junis an vielen Orten Partystimmung. Klubs hatten bis drei Uhr geöffnet, allerdings war der Einlass nur gegen Vorlage eines negativen Coronatests oder eines Impfnachweises möglich und außerdem auf 300 Personen beschränkt. Die offizielle Seite des Nationalfeiertags wurde am „Kanounenhiwwel“ begangen. Premierminister Xavier Bettel leitete in seiner Rede vom Kampf gegen die Pandemie zum Kampf gegen den Klimawandel über und erinnerte an den Klimaplan seiner Regierung, der sobald wie möglich umgesetzt werden solle. Parlamentspräsident Fernand Etgen erinnerte an den Nationalfeiertag vor einem Jahr und an die damalige Aufbruchstimmung und sprach von der Generation Covid-19, die auf vieles hatte verzichten müssen. Und Großherzog Henri ging darauf ein, wie die Pandemie die Gesellschaft verändert habe. Sie habe Schönes offenbart wie zum Beispiel grenzübergreifende Solidarität und weniger Schönes wie Populismus und Unwahrheiten. Er rief dazu auf, auf „Fakten und Wahrheiten“ zu bauen. Und er hielt eine Schweigeminute ab – in Gedenken an die 818 Menschen, die dem Virus zum Opfer gefallen sind.