Kurz gefasst

Regional ist besser

Was so manch einer vermutet hat, ist tatsächlich in Luxemburg eingetroffen: Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Konsumenten hierzulande öfter nach einheimischen Produkten greifen. Eine TNS-Ilres-Studie, die Landwirtschaftsminister Romain Schneider im Vorfeld der „Foire agricole“ in Ettelbrück präsentierte, zeigt, dass ein Teil der Konsumenten ihr Verhalten geändert hat. Vier von zehn Personen geben nämlich an, dass sie in Luxemburg produzierte Esswaren bevorzugen würden und drei von zehn Befragten geben an, dass sie diese Verhaltensweise auch beibehalten haben. Die Umfrage zeigt auch, dass die Verbraucher Vertrauen in die luxemburgischen Waren haben, denn 93 Prozent bestätigen diesen eine gute Qualität.

Zusammengestellt von: Hubert Morang // Fotos: Julien Garroy, Fabrizio Pizzolante (2) (beide Editpress), Devon Breen, Paweł Szymczuk (beide Pixabay)