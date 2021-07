Kurz gefasst

Lebenslänglich

Am 2. Januar 2019 war ein Autofahrer in Wiltz absichtliche in eine Gruppe Menschen auf einem Bürgersteig gerast. Es handelte sich um eine Beziehungstat, bei der neben drei weiteren Opfern auch die frühere Partnerin und das gemeinsame zweijährige Kind angefahren wurden. Der kleine Junge wurde so schwer verletzt, dass er kurz darauf verstarb. Letzte Woche fiel das Urteil in erster Instanz: Lebenslänglich soll der Amokfahrer bekommen.