Kurz Gefasst

Freiwillig für Menschenrechte



Auf einer Pressekonferenz hat Außenminister Jean Asselborn den „Nationalen Pakt für Wirtschaft und Menschenrechte“ vorgestellt. Unternehmen können sich diesem auf freiwilliger Basis anschließen. Der Pakt soll den Respekt der Menschenrechte in den einzelnen Lieferketten stärken, ist aber weniger ambitiös als der von verschiedenen Nachbarländern. Die „Initiative pour un devoir de vigilance“, ein Zusammenschluss von 17 NGOs, saß bei der Ausarbeitung auch mit am Tisch, bemängelt allerdings in einer Pressemitteilung, dass der freiwillige Anschluss nicht ausreicht und untermauert erneut ihre Forderung, dass es in diesem Bereich eines Gesetzes bedarf.