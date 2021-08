Diskussionsbedarf

Bildungsminister Claude Meisch will, weil es in Luxemburg an Erziehern fehlt, die Erzieherausbildung von drei Jahren auf eines verkürzen. Diese Maßnahme stößt auf wenig Gegenliebe bei den Akteuren selbst. Es verwundert also kaum, dass die öffentliche Petition 1879, welche sich gegen diese Pläne wehrt, das erforderliche Quorum von 4.500 überschritten hat und jetzt im Parlament diskutiert werden muss.