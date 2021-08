Kurz gefasst

Tödlicher Schuss

Ein Mann greift einen Autofahrer mit einem Messer an und raubt das Fahrzeug. Die Polizei nimmt die Verfolgung des Täters auf, die schließlich im Zentrum von Ettelbrück endet. Der Täter wird gestellt, steigt aus dem Auto aus und greift die beiden Polizisten mit seinem Messer an. Einer der beiden Beamten zückt seine Waffe und schießt. Der Angreifer wird getroffen und stirbt noch am selben Abend im Krankenhaus. So geschehen am Samstag, dem 30. Juli, hat der Fall in der vergangenen Woche die Gemüter erregt. Er erinnert an einen anderen im April 2018 in Bonneweg, als ein Mann mit einem Auto auf einen Polizisten zufuhr und dieser den Fahrer erschoss. Damals wie heute wird darüber diskutiert, wann ein Polizist schießen darf. Auch ist die Rede von Rassismus, weil der Car-Jacker in Ettelbrück ein dunkelhäutiger Brasilianer war. Andere Kommentare in den sozialen Medien pflichten dem Polizisten bei, er habe richtig gehandelt. Doch ist die luxemburgische Polizei ausreichend für solche Situation ausgebildet? Zweifel daran sind berechtigt. Zwar werden Polizeirekruten auch in puncto Deeskalation geschult. Doch genügend? Auf die dringliche parlamentarische Anfrage von vier CSV-Abgeordneten hin gab Henri Kox, Minister für innere Sicherheit (déi Gréng), keine Auskunft über die laufenden Ermittlungen. Zurzeit ist die „Inspection générale de la police“ (IGP) damit befasst. Der Schusswaffeneinsatz der Ordnungshüter sei, so der Minister, durch das Gesetz vom 28. Juli 1973 sowie durch das Polizeigesetz von 2018 geregelt.