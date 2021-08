Kurz gefasst

Theorie und Praxis

Rifkin – war da mal was? Zumindest herrschte lange Zeit Ruhe um die „Strategie für eine dritte industrielle Revolution“ für Luxemburg, die der damalige Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei US-Ökonom Jeremy Rifkin in Auftrag gegeben hatte. Dieser legte im November 2016 einen 475 Seiten langen Bericht vor. Entsprechend des nachhaltigen Wirtschaftsmodells und der 49 strategischen Maßnahmen wurde ein Begleitkomitee gebildet. Das hat sich jedoch seit Juni 2018 nicht mehr getroffen – bis zu Beginn dieses Jahres das Wirtschaftsministerium, die Handelskammer und IMS Luxemburg eine Bestandsaufnahme durchführte. Das kürzlich vorgestellte Ergebnis besagt, dass in den von Rifkin identifizierten Aktionsfeldern in den Bereichen Energie, Bauwesen und Finanzwirtschaft Bestwerte erzielt werden, im Bereich Kreislaufwirtschaft das Bild jedoch ebenso weniger gut ist wie in dem der Industrie. Schneiders Nachfolger Franz Fayot schrieb in seinem Vorwort: „Viele der Maßnahmen wurden in den letzten Jahren umgesetzt, ohne mit Rifkin identifiziert worden zu sein.“ Die Pandemie habe gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft durch „hyper-globalisierte Lieferketten“ sei. Dagegen müsse mehr Resilienz entwickelt werden. Die „Luxembourg Strategy“ solle Rifkins Überlegungen weiterführen.