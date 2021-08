Kurz gefasst

Werte über Bord

Dass die US-Amerikaner ihre Soldaten aus Afghanistan zurückziehen würden, war ja schon seit einiger Zeit bekannt – zumindest seit dem „Deal“, den Donald Trump am 29. Februar 2020 mit den Taliban abgeschlossen hatte. (siehe Hintergrund S. 16) Umso mehr überrascht es, dass besonders die europäischen Regierungen gänzlich unvorbereitet auf die momentane Lage waren. Dies zeigt sich an den Hals-über-Kopf-Evakuierungen der einstigen afghanischen Mitarbeiter vor Ort ebenso wie an der Panikmache vor zu erwartenden Flüchtlingswellen. Mehr und mehr wird von einem politischen Desaster gesprochen. „Alles war für nichts“, zitiert das „Lëtzebuerger Land“ einen der mehr als 300 Luxemburger Soldaten, die im Laufe der letzten 20 Jahre in Afghanistan für die Nato im Einsatz waren. Die Angst, dass die Frauenrechte in Afghanistan wieder abgeschafft werden, ist berechtigt. Auch luxemburgische Frauenrechtlerinnen und Ministerin Taina Bofferding haben sich bestürzt zu Wort gemeldet. Derweil geht es darum, wer wie viele afghanische Ortskräfte aufnimmt. Außenminister Jean Asselborn rät zu Aufnahmequoten, die sich an der Zahl der Einwohner in den einzelnen Mitgliedstaaten orientieren. Und im Gegenzug zur Anerkennung müssten die Taliban klare Zusagen machen.