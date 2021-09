Kurz gefasst

Weitsicht gefordert

In vierzehn Tagen ist es Schluss mit lustig: Der Schulanfang steht auf dem Programm. In einer Pressemitteilung von vergangener Woche bemängelt die Lehrergewerkschaft SEW, dass die Regierung wohl an ihrer bisher angestammten Taktik in Sachen Covid für die Schulen festhalten wird und es nach wie vor für die Grundschule an „einer langfristigen Strategie und einem kohärenten Maßnahmenkatalog“ fehle. Zudem schreibt das SEW: „Erfahrungsgemäß besteht die Aussicht, dass das Bildungsministerium, in letzter Minute, kurz vor Schulstart, schnell ein paar Maßnahmen in die Schulen sendet, die das Unterrichtspersonal in kürzester Zeit umsetzen muss.“ Deswegen fordert das SEW „vom Bildungsminister eine längerfristige, mutige Strategie, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt, und einen Maßnahmenkatalog, der dem Umstand Rechnung trägt, dass das gesamte Lehrpersonal, die Erzieher und alle Eltern ein Impfangebot erhalten haben.“ Unterdessen hat das Schulministerium angekündigt, zusammen mit den einzelnen Akteuren an einem Konzept zu arbeiten.

