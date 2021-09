Kurz gefasst

Gelockerte Maskenpflicht

Ab der Rentrée wird es keine generelle Maskenpflicht in den Schulen mehr geben. Die Schüler müssen künftig nur dann noch einen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz im Klassensaal sitzen oder im Schultransport (ab Zyklus 2, Zyklus 1 ist komplett von der Maskenpflicht befreit). Er kommt nur noch punktuell, zum Beispiel bei Infektionen in einer Klasse, zum Einsatz. Von einem „Schritt in Richtung Normalität“ sprachen Bildungsminister Claude Meisch (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). Mittlerweile sind 87 Prozent des Lehrpersonals und 50 Prozent der 12- bis 18-Jährigen geimpft. Alle Schüler sollen zweimal pro Woche getestet werden, in der Grundschule in der Schule selbst, in der Sekundarstufe kann ein Test auch zu Hause gemacht werden. Bestehen bleibt der Stufenplan mit vier Szenarien. Die Lockerung der Maskenpflicht wurde vom Präsidenten der Elternvertretung, Alain Massen, begrüßt, er wies jedoch auch darauf hin, dass man im Herbst mit einer neuen Coronavirus-Infektionswelle rechnen muss.