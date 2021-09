Kurz gefasst

Bissiger Vorfall



Der Vorfall im hauptstädtischen Bahnhofsviertel von vorvergangenem Samstag, bei dem ein Mann von einem Hund einer privaten Sicherheitsfirma (Archivfoto) gebissen wurde, sorgte letzte Woche für eine Menge Schlagzeilen. Unter anderem forderten „déi Lénk“ den Rücktritt von Bürgermeisterin Lydie Polfer und dem Schöffen Laurent Mosar. Seit zehn Monaten beansprucht die Stadt den Dienst einer Sicherheitsfirma, um auf dem Stadtgebiet dem Unsicherheitsgefühl der Einwohner und dem Vandalismus beizukommen. Die Diskussionen rund um diesen Einsatz flauen seither nicht ab. Vor allem steht die Frage im Raum, ob der Einsatz von Sicherheitsfirmen nicht konträr zum eigentlichen Gewaltmonopol des Staates ist. So oder so, Polizeiminister Henri Kox will Mitte Oktober einen Aktionsplan zur Sicherheit vorstellen.