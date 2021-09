Kurz Gefasst

Gerichtliches Nachspiel

Das gratis angebotene Large Scale Testing (LST), vergangene Woche abgelaufen, war eine zentrale Achse hierzulande im Kampf gegen die Pandemie. Nun folgt ein gerichtliches Nachspiel. Das Leudelinger Privatlabor BioNext hat nun eine Klage gegen das Gesundheitsministerium eingereicht. Die Regierung habe sich in keiner der drei LST-Phasen an geltendes Recht gehalten, argumentiert das Unternehmen, weil es nicht zulässig gewesen sei, dass es nie eine öffentliche Ausschreibung gegeben habe und mit den Laboratoires Réunis (LR) ein Unternehmen von der Regierung bevorzugt worden sei. Damit hätte nicht die Möglichkeit bestanden, frei zwischen mehreren Anbietern zu wählen. Während BioNext und Ketterthill leer ausgingen, wanderten rund 150 Millionen Steuergelder in die Taschen von LR.