Kurz gefasst

Für das Klima



Vergangenen Freitag gingen erneut Jugendliche auf die Straßen, um für das Klima und dessen Schutz zu manifestieren. In Luxemburg hatte „Youth for climate“ zu einer Demonstration in der Hauptstadt aufgerufen. Im Vorfeld war von den Organisatoren mit dem Unterrichtsministerium abgeklärt worden, dass die Teilnehmer keine „non excusé“ aufgebrummt gekommen. Alles in allem waren über 2.000 Jugendliche auf den Straßen in der Hauptstadt unterwegs.