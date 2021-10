Kurz gefasst

Pavillon erhalten



Mit einem Jahr Verspätung (wegen Corona) hat am vergangenen Freitag in Dubai die Weltausstellung begonnen. Bis zum 30. März 2022 zeigen bei der Expo in dem Emirat 192 Länder ihre Ideen für die Zukunft. Auch Luxemburg: Der Pavillon des Großherzogtums soll zu den zehn beliebtesten Pavillons gehören, so die zuständige Kommissarin Maggy Nagel. Die Organisatoren wollen ihn in den nächsten fünf Jahren in seinem aktuellen Zustand für weitere Veranstaltungen erhalten. Schließlich wurde dafür auch ein Budget von

32 Millionen Euro eingesetzt.