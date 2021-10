Kurz gefasst

Weitere Bemühungen

Um die Impfquote bei Schülern weiter zu steigern, startet das Unterrichtsministerium jetzt eine neue Impfkampagne in den Sekundarschulen. Übergeordnetes Ziel soll – ähnlich wie bereits die laufenden Tests in den Schulen – es sein, den normalen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Kampagne, welche es allen Schülern über zwölf Jahren ermöglicht, sich impfen zu lassen, läuft vom 18. Oktober bis zum Beginn der Allerheiligenferien am 29. Oktober.