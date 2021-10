Kurz gefasst

Widerstand

Heftiger Widerstand hat sich gegen das am vergangenen Montag zur Abstimmung im Parlament vorgelegte neue Covid-Gesetz geregt. (siehe Editorial) Mehrere Organisationen halten die neue Covid-Check-Regel – kostenpflichtige PCR-Tests und die mögliche Einführung von Covid-Checks in Betrieben – für grundrechtswidrig, so auch die Gewerkschaften CGFP, LCGB und OGBL. Befürchtet wird, dass die Maßnahme den sozialen Frieden gefährde. Auch seitens der Menschenrechtskommission gibt es Kritik. Es sei nicht genügend informiert und sensibilisiert worden. Die Regierung sei zu wenig auf die Ängste der Impfgegner eingegangen. Die Rede ist von einem „indirekten Impfzwang“. Am vergangenen Freitag sind etwa drei- bis viertausend Menschen zur dritten Marche blanche et silencieuse auf die Straße gegangen. So unterschiedlich ihre Meinungen, in einem waren sich die Teilnehmer zumindest einig: Eine Impfpflicht darf es nicht geben.

