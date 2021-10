Kurz gefasst

Teil 1 angenommen

Im Parlament wurde über das erste von den insgesamt vier Kapiteln der Verfassungsreform diskutiert und abgestimmt. Für dieses Kapitel, welches sich mit der Justiz beschäftigt, hatten die Redner der Majoritätsparteien sowie der CSV viel Lob übrig und man klopfte sich selbst auf die Schulter für die geleistete Arbeit. 51 Abgeordnete stimmten auch prompt für den Text (alle Vertreter der Majorität sowie die der CSV und die beiden Piraten), während die beiden „déi Lénk“-Vertreterinnen sich enthielten und die vier adr-Abgeordneten dagegenstimmten. Die drei Abgeordneten (Paul Galles, Felix Eischen, beide CSV und Carlo Back, déi Gréng) waren während der Abstimmung über die Verfassungsreform nicht präsent und hatten scheinbar wichtigere Verpflichtungen als über das neue Grundgesetz abzustimmen. Dass es zu einem Referendum kommt, wird wahrscheinlicher, nachdem die CSV letzte Woche ziemlich unerwartet einen bilderbuchartigen PR-Stunt vollzogen hat. Die größte Oppositionspartei kündigte an, sich im Falle, dass die Petition 25.000 Unterschriften erhält, für eine Volksbefragung einzusetzen. Nach 100komma7-Informationen erfolgte dieser erneute Sinneswandel, nachdem die beiden Süd-Abgeordneten Michel Wolter und Marc Spautz in der Fraktion Druck ausgeübt hatten. Ein Referendum kann unter anderem erwirkt werden, wenn 16 Abgeordnete dies schriftlich einfordern, sollte besagte Petition 2007 die 25.000er-Marke knacken, können die CSV-Abgeordneten das Referendum also im Alleingang herbeiführen. Es sei denn, sie werden vom nächsten Sinneswandel ereilt, was aber eher unwahrscheinlich ist, denn es wäre politisches Harakiri.