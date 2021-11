Kurz gefasst

Schritt zur Reintegration

Wohnen ohne schwedische Gardinen? Die Regierung will Gefängnisinsassen besser bei der Reintegration in die Gesellschaft helfen. Sie sollen intensiver betreut werden. Dazu soll ein soziales Begleitprogramm beitragen. Das kündigten Justizministerin Sam Tanson (déi gréng) und Familienministerin Corinne Cahen (DP) an. Im Mittelpunkt dieses zweijährigen Pilotprojekts, Bestandteil der Gefängnisreform von 2018, steht die Wohnungssuche für Haftentlassene. Dabei soll sowohl ehemaligen Untersuchungshäftlingen als auch Verurteilten, die ihre Strafe abgesessen haben, verstärkt unter die Arme gegriffen werden. „Eine feste Adresse ist eine grundsätzliche Voraussetzung, um wieder Fuß fassen zu können“, so Tanson. Die Ex-Häftlinge unterschreiben einen Vertrag mit dem entsprechenden Träger der Aufnahmeeinrichtung. Ihnen wird zudem ein „Agent de liaison“ zugeteilt. Das Projekt verläuft in drei Phasen: Unterbringung in einer vorübergehenden Unterkunft, bis zu sechs Monate Verbleib in einer Einrichtung für mittelfristige Aufenthalte und schließlich die „Phase d’autonomisation“, die nicht länger als drei Jahre dauern soll.