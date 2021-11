Kurz gefasst

Die nächste Welle

Das Pandemiegeschehen zieht wieder an, nicht nur im Ausland, sondern auch in Luxemburg. Vergangenen Donnerstag meldete die Santé insgesamt 432 Neuninfektionen. Eine Anzahl, welche zum letzten Mal am 17. Dezember erreicht wurde. Insgesamt hat das Infektionsgeschehen in der Woche davor (zwischen dem 25. und dem 31. Oktober) bereits um 14 Prozent angezogen. Unterdessen liegt die Impfquote mittlerweile beiüber 76 Prozent.