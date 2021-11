Kurz gefasst

Vogel freigesprochen

Mit seinem offenen Brief an die hauptstädtische Bürgermeisterin Lydie Polfer hatte Gaston Vogel im August 2015 Aufsehen erregt. Nicht nur hatte der bekannte Rechtsanwalt das Stadtoberhaupt aufgefordert, etwas gegen die Bettelei in der Oberstadt zu unternehmen, sondern die Bettler als „racaille“, „puanteurs“ und „mendiants dégueulasses“ bezeichnet. Die luxemburgische Menschenrechtsliga reagierte darauf mit einer Anzeige, und Vogel wurde wegen des Aufrufes zum Hass und wegen Diskriminierung angeklagt. Ebenso auf der Anklagebank: die RTL-Muttergesellschaft CLT-Ufa und ein früherer Journal-Journalist, die den Brief veröffentlicht hatten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe für Vogel, während die Verteidigung darauf hinwies, dass dieser nur auf einen politischen Missstand aufmerksam gemacht hatte und darüber wütend geworden war. Am vergangenen Freitag wurden alle Angeklagten in sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen.